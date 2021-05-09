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Красуні не грають у футбол. Датську футболістку не пустили до Швеції

9 травня, 14:30

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Катрін Вейе сказали, що футбол – це не робота і їй потрібно повернутися в Данію, не переконало прикордонників і те, що дівчина виступає за чвертьфіналіста Ліги чемпіонів

Знаменита футболістка збірної Данії Катрін Вейе потрапила в неприємний інцидент на кордоні зі Швецією. Прикордонники засумнівалися в тому, що така красуня заробляє на життя, граючи в футбол.

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Футболістка шведського футбольного клубу Русенгорд перетинала датсько-шведський кордон у четвер, коли її зупинила поліція. Вона збиралася вирушити на тренування з Данії в Мальме. Тест на коронавірус порахували занадто старим, а документи на роботу взяли під сумнів. Але навіть коли Вейе показала принесені з собою документи, підписані спортивним директором клубу, які доводили, що вона виступає за чвертьфіналіста жіночої Ліги чемпіонів, прикордонна поліція не збиралася її пропускати, повідомляє шведська газета Sportbladet.

За словами Вейе, прикордонник сказав, що футбол – це не робота і їй потрібно повернутися в Данію. Футболістка розсміялася, подумавши, що це жарт.

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Зрештою інший поліцейський, перевіривши документи, пропустив Вейе в країну.

29-річна Катрін Вейе має більше сотні матчів за збірну Данії, виступала за такі клуби, як Монпельє і Арсенал, і з минулого року стала основним гравцем титулованої датської команди Русенгорд.

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