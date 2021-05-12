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Футбол більше не буде колишнім: чоловікам і жінкам дозволили разом грати в одній команді

12 травня, 23:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В аматорському чемпіонаті Нідерландів з футболу відтепер дозволено грати чоловікам і жінкам разом в одній команді

Раніше змішані команди були лише на дитячих турнірах

Раніше змішані команди були лише на дитячих турнірах

Королівський футбольний союз Нідерландів дозволив чоловікам і жінкам грати за одну команду на аматорському рівні з наступного сезону. Правило було введено після тестування в команді 9-го дивізіону Нідерландів.

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Раніше чоловікам і жінкам в Нідерландах дозволялося грати разом на молодіжному рівні, але після досягнення 18 років дівчатам потрібно було переходити в жіночу лігу – змішані команди не допускалися в турніри категорії А.

"Спираючись на дух сьогодення і результати досліджень, ми більше не бачимо причин триматися за старе правило. Ми віддаємо перевагу рівності і різноманітності.

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Ми хочемо, щоб дівчата і жінки знайшли підходяще місце в футбольному світі на підставі своїх якостей і амбіцій" , – сказав глава аматорського футболу Нідерландів Ян Дірк ван дер Зеє.

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