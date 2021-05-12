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Футбол больше не будет прежним: мужчинам и женщинам разрешили вместе играть в одной команде

12 мая, 23:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В любительском чемпионате Нидерландов по футболу отныне разрешено играть мужчинам и женщинам вместе в одной команде

Ранее смешанные команды были лишь на детских турнирах

Ранее смешанные команды были лишь на детских турнирах

Королевский футбольный союз Нидерландов разрешил мужчинам и женщинам играть за одну команду на любительском уровне со следующего сезона. Правило было введено после тестирования в команде 9-го дивизиона Нидерландов.

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Ранее мужчинам и женщинам в Нидерландах разрешалось играть вместе на молодежном уровне, но по достижении 18 лет девушкам нужно было переходить в женскую лигу – смешанные команды не допускались в турниры категории А.

"Опираясь на дух нынешнего времени и результаты исследований, мы больше не видим причин держаться за старое правило. Мы отдаем предпочтение равенству и разнообразию.

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Мы хотим, чтобы девушки и женщины нашли подходящее место в футбольном мире на основании своих качеств и амбиций", – сказал глава любительского футбола Нидерландов Ян Дирк ван дер Зее.

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Напомним, что завтра футбольный сезон завершится в Украине. Смотрите онлайн-трансляцию финала Кубка Украины Динамо – Заря.

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