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Україна не їде на Євро!

13 квітня, 23:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Збірна України пропустить жіночий чемпіонат Європи 2022 року з футболу, наша команда в стикових матчах поступилася збірній Північної Ірландії

Жіноча збірна України не змогла пробитися на чемпіонат Європи-2022 року. Наші дівчата в стикових матчах поступилися Північній Ірландії.

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Тиждень тому Україна програла на своєму полі – 1:2. Тому в сьогоднішньому матчі нашу команду влаштовувала тільки перемога з різницею в два м'ячі. Можна було і більше. Але збірна України знову зазнала поразки – 0:2.

Українська команда лише раз виступала на континентальній першості. Було це в 2009 році. Наші дівчата поступилися Нідерландам – 0:2, Данії – 1:2 і обіграли Фінляндію – 1:0. Але це не дозволило вийти з групи.

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Збірні, які вже кваліфікувалися на Євро-2022: Англія, Німеччина, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Бельгія, Ісландія, Іспанія, Фінляндія, Австрія, Італія, Росія, Північна Ірландія, Швейцарія.

Чемпіонат Європи в Англії буде проходити в період з 6-го по 31 липня 2022 року.

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жіночий футбол жіноча збірна України
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