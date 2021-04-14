Своїм божевільним вчинком українка вразила весь світ. Дивіться, що вона зробила

У матчі відбіркового турніру Євро-2022 футболістка збірної України Натія Панцулая отримала пряму червону картку за дуже дивний фол

Жіноча збірна України програла Північній Ірландії путівку на чемпіонат Європи 2022 року. Вчора наші футболістки зазнали поразки в гостях – 0:2. А догравали зустріч в меншості. Дике вилучення заробила Натія Панцулая.

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На 87-й хвилині півзахисник турецького Алг Спор Панцулая отримала пряму червону картку за шалений фол. Натія першою встигала до м'яча, але побігла навперейми суперниці і знесла ту найпотужнішим ударом.

Тисячі уболівальників по всьому світу коментують цей фол і називають його божевільним.

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Раніше головний тренер жіночої збірної України з футболу Наталія Зінченко розповіла, що дівчата-футболістки не відмовляють собі в алкоголі.

"Хтось вино п'є, хтось пиво, хтось мартіні, може, шампанське. Думаю, міцні напої – не особливо, зараз вже не модно випивати. Буває, після матчів просять: "Можна пиво?" Звичайно, можна. Пиво, вино ніхто не забороняє. Дозволяю я собі? Так, теж можу. Люблю більше пиво", – зізналася Зінченко.

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