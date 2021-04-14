Своїм божевільним вчинком українка вразила весь світ. Дивіться, що вона зробила

Жіноча збірна України програла Північній Ірландії путівку на чемпіонат Європи 2022 року. Вчора наші футболістки зазнали поразки в гостях – 0:2. А догравали зустріч в меншості. Дике вилучення заробила Натія Панцулая.
На 87-й хвилині півзахисник турецького Алг Спор Панцулая отримала пряму червону картку за шалений фол. Натія першою встигала до м'яча, але побігла навперейми суперниці і знесла ту найпотужнішим ударом.
April 14, 2021
Тисячі уболівальників по всьому світу коментують цей фол і називають його божевільним.
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Раніше головний тренер жіночої збірної України з футболу Наталія Зінченко розповіла, що дівчата-футболістки не відмовляють собі в алкоголі.
"Хтось вино п'є, хтось пиво, хтось мартіні, може, шампанське. Думаю, міцні напої – не особливо, зараз вже не модно випивати. Буває, після матчів просять: "Можна пиво?" Звичайно, можна. Пиво, вино ніхто не забороняє. Дозволяю я собі? Так, теж можу. Люблю більше пиво", – зізналася Зінченко.
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