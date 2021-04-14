Русский
$ 28,02
33,32
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Своїм божевільним вчинком українка вразила весь світ. Дивіться, що вона зробила

14 квітня, 17:21

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У матчі відбіркового турніру Євро-2022 футболістка збірної України Натія Панцулая отримала пряму червону картку за дуже дивний фол

Жіноча збірна України програла Північній Ірландії путівку на чемпіонат Європи 2022 року. Вчора наші футболістки зазнали поразки в гостях – 0:2. А догравали зустріч в меншості. Дике вилучення заробила Натія Панцулая.

Реклама

На 87-й хвилині півзахисник турецького Алг Спор Панцулая отримала пряму червону картку за шалений фол. Натія першою встигала до м'яча, але побігла навперейми суперниці і знесла ту найпотужнішим ударом.

Тисячі уболівальників по всьому світу коментують цей фол і називають його божевільним.

Читайте також: Футболістка продає інтимні фото після звільнення з клубу

Реклама

Раніше головний тренер жіночої збірної України з футболу Наталія Зінченко розповіла, що дівчата-футболістки не відмовляють собі в алкоголі.

"Хтось вино п'є, хтось пиво, хтось мартіні, може, шампанське. Думаю, міцні напої – не особливо, зараз вже не модно випивати. Буває, після матчів просять: "Можна пиво?" Звичайно, можна. Пиво, вино ніхто не забороняє. Дозволяю я собі? Так, теж можу. Люблю більше пиво", – зізналася Зінченко.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

жіночий футбол жіноча збірна України
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти