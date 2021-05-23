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Переможець Ліги чемпіонів покинув УПЛ

Олег Люлька Олег Люлька
23 травня, 16:25
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Донецький Олімпік попрощався з африканцем Яя Туре, який використав українську Прем'єр-лігу як стартовий майданчик для своєї тренерської кар'єри
Яя Туре і Зінченко
Яя Туре і Зінченко / Фото: Getty Images

Чемпіонат України з футболу залишився без однієї зі своїх суперзірок – офіційно. 38-річний івуарієць Яя Туре покинув донецький Олімпік, де з лютого працював асистентом головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

"Яя Туре відтепер більше не тренер донецької команди. 37-річний фахівець пропрацював в донецькому клубі чотири місяці. Саме в Олімпіку легендарний івуарієць почав свою тренерську кар'єру, встигнувши побути асистентом в штабах Ігоря Климовського, Юрія Калитвинцева і Романа Санжара"

"Людина-харизма, завжди відкритий і усміхнений... За час перебування в команді Яя став невід'ємною частиною олімпійської сім'ї і назавжди нею залишиться!"

"ФК Олімпік дякує Туре за його внесок в розвиток клубу і бажає успіхів у подальшій кар'єрі"

"Успіхів, чемпіоне!" – йдеться в заяві Олімпіка

Яя Туре
Яя Туре / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Відзначимо, що як футболіст Яя Туре, який свого часу виступав за донецький Металург, встиг виграти Лігу чемпіонів з Барселоною, три чемпіонати Англії з Манчестер Сіті і чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Африці.

За словами агента Туре, Дмитра Селюка, Яя може продовжити тренерську кар'єру в Росії, чемпіонат якої, на думку Селюка, "сильніший за УПЛ".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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