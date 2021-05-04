Калитвинцев здивований, що Олімпік не звільнив його раніше

З десяти матчів під керівництвом екскапітана київського Динамо "олімпійці" програли вісім – від вильоту з Прем'єр-ліги команду буде рятувати Санжар

Юрій Калитвинцев

Юрій Калитвинцев дотепно відреагував на свою відставку з посади головного тренера донецького Олімпіка. Колишній капітан Динамо і збірної України висловив здивування тим фактом, що його не звільнили ще раніше.

"Ми зустрілися з президентом клубу і для користі команди вирішили перервати нашу співпрацю. Ніхто не знає тренувального процесу, всі бачать результат. А він негативний, тому я здивований, що ще так довго мене терпіли", – цитує Калитвинцева Футбол News

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Нагадаємо, під керівництвом Юрія Калитвинцева Олімпік провів 10 матчів, з яких 1 виграв, 1 звів до нічиєї і 8 програв.

Роман Санжар / Фото: Facebook

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На посаді головного тренера Олімпіка Калитвинцева замінив Роман Санжар, який раніше вже очолював донецьку команду. Його завдання на останні два тури – зберегти місце в Прем'єр-лізі в боротьбі Минаєм, Маріуполем і Інгульцем.

Дивіться, як Олімпік програв минулих вихідних Інгульцю 0:3