Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Победитель Лиги чемпионов покинул УПЛ

Олег Люлька Олег Люлька
23 мая, 16:25
Копировать ссылку
Донецкий Олимпик попрощался с африканцем Яя Туре, который использовал украинскую Премьер-лигу в качестве стартовой площадки для своей тренерской карьеры
Яя Туре и Зинченко
Яя Туре и Зинченко / Фото: Getty Images

Чемпионат Украины по футболу остался без одной из своих суперзвезд – официально. 38-летний ивуариец Яя Туре покинул донецкий Олимпик, где с февраля работал ассистентом главного тренера.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпика.

"Яя Туре отныне больше не тренер донецкой команды. 37-летний специалист проработал в донецком клубе четыре месяца. Именно в Олимпике легендарный ивуариец начал свою тренерскую карьеру, успев побыть ассистентом в штабах Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара"

"Человек-харизма, всегда открытый и улыбчивый… За время пребывания в команде Яя стал неотъемлемой частью олимпийской семьи и навсегда ей останется!"

"ФК Олимпик благодарит Туре за его вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере"

"Удачи, чемпион!" – говорится в заявлении Олимпика

Яя Туре
Яя Туре / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Читайте также: За маты ответил! Президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет

Отметим, что в качестве футболиста Яя Туре, который в свое время выступал за донецкий Металлург, успел выиграть Лигу чемпионов с Барселоной, три чемпионата Англии с Манчестер Сити и четыре раза признавался лучшим игроком года в Африке.

По словам агента Туре, Дмитрия Селюка, Яя может продолжить тренерскую карьеру в России, чемпионат которой, по мнению Селюка, "сильнее УПЛ".

Смотрите обзор последней игры Олимпика в сезоне-2020/21

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять