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СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

На Мілевського з'явилися три претенденти в Україні

Олег Люлька Олег Люлька
18 травня, 09:27
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Наступною зупинкою в кар'єрі колишньої зірки київського Динамо може стати Харків, Одеса або Рівне. Хоча не виключене і повернення Артема до Бреста
Артем Мілевський нині на роздоріжжі
Артем Мілевський нині на роздоріжжі / Фото: Instagram

Артем Мілевський покине Минай, проте це не означає, що 36-річний нападник не залишиться в чемпіонаті України.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub.

Можливо, ексфутболіст київського Динамо опиниться в одному з трьох клубів, які вийдуть до Прем'єр-ліги з Першої ліги і потребуватимуть досвідчених гравців.

Найвірогідніше, цю трійку складуть Верес (Рівне), Чорноморець (Одеса) і Металіст-1925 (Харків).

В тренді

Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Відзначимо, що контракт Мілевського з Минаєм, що вилетів з УПЛ, розрахований до 30 червня 2022 року. Однак, як сказав напередодні щодо Мілевського в коментарі FootBoom тренер-консультант Миная Олександр Севидов, "Ви ж розумієте, одна справа – виступати в УПЛ, а інша – у Першій лізі".

Додамо, що раніше сам Мілевський натякнув, що може повернутися до Динамо Брест, з яким став чемпіоном Білорусі-2019.

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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