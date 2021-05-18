На Мілевського з'явилися три претенденти в Україні

Наступною зупинкою в кар'єрі колишньої зірки київського Динамо може стати Харків, Одеса або Рівне. Хоча не виключене і повернення Артема до Бреста

Артем Мілевський нині на роздоріжжі / Фото: Instagram

Артем Мілевський покине Минай, проте це не означає, що 36-річний нападник не залишиться в чемпіонаті України.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на каналі Football Hub.

Можливо, ексфутболіст київського Динамо опиниться в одному з трьох клубів, які вийдуть до Прем'єр-ліги з Першої ліги і потребуватимуть досвідчених гравців.

Найвірогідніше, цю трійку складуть Верес (Рівне), Чорноморець (Одеса) і Металіст-1925 (Харків).

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Відзначимо, що контракт Мілевського з Минаєм, що вилетів з УПЛ, розрахований до 30 червня 2022 року. Однак, як сказав напередодні щодо Мілевського в коментарі FootBoom тренер-консультант Миная Олександр Севидов, "Ви ж розумієте, одна справа – виступати в УПЛ, а інша – у Першій лізі".

Додамо, що раніше сам Мілевський натякнув, що може повернутися до Динамо Брест, з яким став чемпіоном Білорусі-2019.