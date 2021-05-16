Тренер-скандаліст здивував майбутнім Миная та Мілевського, а команда їде в Мадрид

Олександр Севідов залишається в закарпатському футбольному клубі й буде займатися молоддю, а основний склад збирається виступати в Першій лізі

Мілевський грає за "Минай" / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

В останні тижні Минай виявився в центрі уваги відразу з кількох причин. Клуб таки вилетів з елітного дивізіону, попутно потрапивши і в скандал з договірними матчами. Незрозумілим видавалося і майбутнє закарпатської команди. Деякі крапки над "i" спробував розставити Олександр Севідов, якого раніше підозрювали в договірних матчах, а в останні місяці називали тренером-консультантом.

Днями Мілевський розкрив свої плани після краху Миная: Артем поїде до "Піжона" в Брест.

В інтерв'ю сайту FootBoom Севідов розповів про своє майбутнє:

"Я буду займатися ДЮСШ та академією Миная, налагоджувати вертикаль дитячого футболу. З 1-го по 7 червня діти з академії їдуть на турнір в Мадрид. 7-го я вже буду в Ужгороді, і ми відразу обговоримо всі робочі питання. Минай робитиме акцент на своїх вихованцях".

Також він спростував чутки:

"Були розмови про зникнення ФК Минай в разі вильоту з УПЛ, але клуб і команда будуть, нехай і в Першій лізі. Минай дуже хоче грати на своєму домашньому стадіоні – затишному і сучасному. Керівництво ставитиме завдання повернутися в УПЛ. У команді будуть нові футболісти і тренерський склад".

Олександр Севідов

Прояснив фахівець і ситуацію з Артемом Мілевським:

"На цей момент у нього чинний контракт з ФК Минай. Його майбутнє проясниться після спілкування з керівництвом клубу. Ви ж розумієте, одне – виступати в УПЛ, а інше – в Першій лізі. Але щодо гри Мілевського ні в кого взагалі ніяких претензій бути не може – ні щодо тренувального процесу, ні щодо самовіддачі у грі".

Тим часом чотири матчі Миная підпали під підозру.

Дивіться, як Минай поступився Ворсклі в останньому турі чемпіонату України: