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Тренер-скандалист удивил будущим Миная и Милевского, а команда едет в Мадрид

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
16 мая, 15:23
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Александр Севидов остается в закарпатском футбольном клубе и будет заниматься молодежью, а основной состав собирается выступать в Первой лиге
Милевский в форме "Миная"
Милевский в форме "Миная" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

В последние недели Минай оказался в центре сразу по нескольким причинам. Клуб таки вылетел из элитного дивизиона, попутно попав и в скандал с договорными матчами. Неясным выглядело и будущее закарпатской команды. Некоторые точки над "i" попытался расставить Александр Севидов, которого ранее подозревали в "договорняках", а в последние месяцы называли тренером-консультантом.

На днях Милевский раскрыл свои планы после краха Миная: Артем уедет к Пижону в Брест.

В интервью сайту FootBoom Севидов рассказал о своем будущем:

"Я буду заниматься ДЮСШ и академией Миная, налаживать вертикаль детского футбола. С 1 по 7 июня ребята из академии едут на турнир в Мадрид. 7-го я уже буду в Ужгороде, и мы сразу обсудим все рабочие вопросы. Минай будет делать акцент на своих воспитанниках, сейчас многие".

А также опроверг слухи:

"Были разговоры об исчезновении ФК Минай в случае вылета из УПЛ, но клуб и команда будут, пусть и в Первой лиге. Минай очень хочет играть на своем домашнем стадионе – уютном и современном. Руководство Миная будет ставить задачу вернуться в УПЛ. В команде будут новые футболисты и тренерский состав".

Александр Севидов
Александр Севидов

Прояснил специалист и ситуацию с Артемом Милевским:

"На данный момент у него есть действующий контракт с ФК Минай. Его будущее прояснится после общения с руководством клуба. Вы же понимаете, одно дело – выступать в УПЛ, а другое – в Первой лиге. Но по игре Милевского ни у кого вообще никаких претензий быть не может – ни по тренировочному процессу, ни по самоотдаче в игре".

Тем временем, четыре матча Миная подпали под подозрение.

Смотрите, как Минай уступил Ворскле в последнем туре чемпионата Украины:

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