На Милевского объявились три претендента в Украине

Артем Милевский покинет Минай, однако это не означает, что 36-летний нападающий не останется в чемпионате Украины.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на канале Football Hub.
Возможно, экс-футболист киевского Динамо окажется в одном из трех клубов, которые выйдут в Премьер-лигу из Первой лиги и будут нуждаться в опытных игроках.
Скорее всего, эту тройку составят Верес (Ровно), Черноморец (Одесса) и Металлист-1925 (Харьков).
Дети устроили массовую драку на турнире по хоккею в России. Бежали разнимать даже родители
Как Украине выиграть Евро. Прокладываем путь к трофею
Вот это успех! Украинские волейболистки досрочно пробились на чемпионат Европы
Отметим, что контракт Милевского с Минаем, вылетевшим из УПЛ, рассчитан до 30 июня 2022 года. Однако, как сказал накануне по Милевскому в комментарии FootBoomтренер-консультант Миная Александр Севидов, "вы же понимаете, одно дело – выступать в УПЛ, а другое – в Первой лиге".
Добавим, что ранее сам Милевский намекнул, что может вернуться в Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси-2019.