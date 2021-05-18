На Милевского объявились три претендента в Украине

Следующей остановкой в карьере бывшей звезды киевского Динамо может стать Харьков, Одесса или Ровно. Хотя не исключено и возвращение Артема в Брест

Артем Милевский ныне на распутье / Фото: Instagram

Артем Милевский покинет Минай, однако это не означает, что 36-летний нападающий не останется в чемпионате Украины.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык на канале Football Hub.

Возможно, экс-футболист киевского Динамо окажется в одном из трех клубов, которые выйдут в Премьер-лигу из Первой лиги и будут нуждаться в опытных игроках.

Скорее всего, эту тройку составят Верес (Ровно), Черноморец (Одесса) и Металлист-1925 (Харьков).

Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Отметим, что контракт Милевского с Минаем, вылетевшим из УПЛ, рассчитан до 30 июня 2022 года. Однако, как сказал накануне по Милевскому в комментарии FootBoomтренер-консультант Миная Александр Севидов, "вы же понимаете, одно дело – выступать в УПЛ, а другое – в Первой лиге".

Добавим, что ранее сам Милевский намекнул, что может вернуться в Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси-2019.