Милевский покидает Ужгород! Смотрите, сколько вещей он увозит

Бывший форвард киевского Динамо уехал из Закарпатья с двумя чемоданами, рюкзаком и борсеткой. При этом заинтриговал фразой: "Не прощаемся"

Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Артем Милевский, накануне погулявший на свадьбе одноклубника по Минаю Андрея Поповича, покидает Ужгород.

Экс-нападающий киевского Динамо опубликовал фото со своим внушительным багажом – два чемодана, рюкзак и борсетка.

"В отпуск! Респект Закарпатью. Не прощаемся", – написал при этом в Instagram Артем.

Хотя, если бы он планировал вернуться в Минай, разве брал бы с собой столько вещей?

Как мы писали ранее, после вылета из Премьер-лиги Минай может прекратить существование.

Клуб Милевского рискует накрыться из-за санкций за контрабанду – под них попал президент и основатель Миная Валерий Пересоляк.

При этом сам Милевский намекнул, что может вернуться в Динамо Брест, с которым стал чемпионом Беларуси-2019.

Хотя, по слухам, не исключен и вариант с завершением карьеры 36-летней звезды.

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