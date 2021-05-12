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Артем Милевский погулял на свадьбе в Ужгороде

12 мая, 19:18

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Форвард Миная посетил торжество своего одноклубника, основного вратаря клуба, Андрея Поповича и запостил фотографию в соцсетях

/ Фото: Instagram

Украинский форвард Артем Милевский ушел в отпуск после завершения УПЛ. Его Минай покинул Премьер-лигу. Но Артем еще задержался в Ужгороде, чтобы погулять на свадьбе основного вратаря клуба Андрея Поповича.

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Фотографию со свадьбы Милевский выложил в Instagram. "Поповичи, мои поздравления. Успехов, любви и здоровья", – подписал Артем снимок с молодоженами.

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В декабре прошлого года Артем Милевский перешел из Динамо Брест в Минай. Во второй части чемпионата Украины форвард провел за закарпатский клуб 14 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Не исключено, что Милевский вернется в Брест. Отметим, что в Беларуси чемпионат проходит по системе "весна-осень", после 8 туров Динамо Брест, с которым Милевский стал чемпионом-2019, идет шестым.

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