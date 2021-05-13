Мілевський покидає Ужгород! Дивіться, скільки речей він узяв із собою

Колишній форвард київського Динамо поїхав із Закарпаття з двома валізами, рюкзаком і барсеткою. При цьому заінтригував фразою: "Не прощаємося"

Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Артем Мілевський, який напередодні погуляв на весіллі одноклубника з Миная Андрія Поповича, залишає Ужгород.

Екснападник київського Динамо опублікував фото зі своїм солідним багажем – дві валізи, рюкзак і борсетка.

"У відпустку! Респект Закарпаттю. Не прощаємося", – написав у себе в Instagram Артем.

Хоча, якби він планував повернутися до Миная, чи брав би з собою стільки речей?

Як ми писали раніше, після вильоту з Прем'єр-ліги Минай може припинити існування.

Клуб Мілевського ризикує накритися через санкції за контрабанду – під них потрапив президент і засновник Миная Валерій Пересоляк.

При цьому сам Мілевський натякнув, що може повернутися до Динамо Брест, з яким став чемпіоном Білорусі-2019.

Хоча, за чутками, не виключений і варіант із завершенням кар'єри 36-річної зірки.

Дивіться, як в останньому матчі УПЛ Минай Мілевського програв Ворсклі 1:2

А так Мілевського гойдали в Білорусі після чемпіонства-2019