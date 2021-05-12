Артем Мілевський погуляв на весіллі в Ужгороді

Форвард Миная відвідав торжество свого одноклубника, основного воротаря клубу, Андрія Поповича і запостив фотографію в соцмережах

/ Фото: Instagram

Український форвард Артем Мілевський пішов у відпустку після завершення УПЛ. Його Минай покинув Прем'єр-лігу. Але Артем ще затримався в Ужгороді, щоб погуляти на весіллі основного воротаря клубу Андрія Поповича.

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Фотографію з весілля Мілевський виклав в Instagram. "Поповичі, мої вітання. Успіхів, любові і здоров'я" , – підписав Артем знімок з молодятами.

У грудні минулого року Артем Мілевський перейшов з Динамо Брест в Минай. У другій частині чемпіонату України форвард провів за закарпатський клуб 14 матчів і віддав 4 результативні передачі.

Не виключено, що Мілевський повернеться в Брест. Відзначимо, що в Білорусі чемпіонат проходить за системою "весна-осінь", після 8 турів Динамо Брест, з яким Мілевський став чемпіоном-2019, йде шостим.