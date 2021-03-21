Київ – чемпіон? З ким залишилося зіграти "Динамо" і "Шахтарю"

Чемпіонство України-2021 дедалі ближче до Мірчі Луческу. У 19-му турі УПЛ "Динамо" розгромило "Рух" 3:0 і вже на 7 очок відірвалося від "Шахтаря", що сенсаційно програв у Харкові "Львову" 2:3.
До кінця чемпіонату залишається зіграти 7 турів. Зокрема, "Шахтар" і "Динамо" чекає очна зустріч один з одним у квітні.
Розклад останніх 7 турів
для "Динамо" і "Шахтаря"
20-й тур – 4 квітня
"Олександрія" – "ДИНАМО"
"Ворскла" – "ШАХТАР"
21-й тур – 10 квітня
"ДИНАМО" – "Дніпро-1"
"Маріуполь" – "ШАХТАР"
22-й тур – 17 квітня
"ШАХТАР" – "ДИНАМО"
23-й тур – 24 квітня
"ДИНАМО" – "Інгулець"
"Олександрія" – "ШАХТАР"
24-й тур – 1 травня
"Ворскла" – "ДИНАМО"
"ШАХТАР" – "Дніпро-1"
25-й тур – 8 травня
"ДИНАМО" – "Маріуполь"
"Минай" – "ШАХТАР"
26-й тур – 15 травня
"Колос" – "ДИНАМО"
"ШАХТАР" – "Інгулець"
ЧИ МОЖЛИВИЙ "ЗОЛОТИЙ МАТЧ"
Так, можливий. Але вкрай малоймовірний. Просто рівності очок для цього мало. Ось що з цього приводу каже регламент Прем'єр-ліги.
Стаття 22, пункт 3
У разі рівності очок у двох або більше команд місця команд визначаються за такими показниками:
- більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;
- краща різниця забитих і пропущених м'ячів в особистих зустрічах;
- більша кількість забитих м'ячів в особистих зустрічах;
- краща різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах;
- більша кількість забитих м'ячів у всіх матчах.
Стаття 22, пункт 4
За рівності показників, вказаних у пункті 3 (тільки у двох команд), для визначення переможця чемпіонату УПЛ проводиться "золотий матч".
Зауважимо, що в першому колі УПЛ, у листопаді, "Динамо" в домашньому для себе матчі програло "Шахтарю" 0:3.
Отже, "золотий матч" можливий лише в тому разі, якщо складеться просто неймовірний пасьянс – у грандів на момент завершення першості в середині травня буде однакова кількість очок, рівні різниця м'ячів та кількість забитих голів у всіх матчах УПЛ і "Динамо" в квітні виграє у "Шахтаря" в особистій зустрічі з різницею саме в три м'ячі.
Нині у "Динамо" різниця м'ячів 41:13 (плюс 28), у "Шахтаря" – 42:15 (плюс 27)
"Сім очок – це дуже великий відрив, – заявив у коментарі Футболу 1 колишній гравець "Шахтаря" Віктор Грачов. – Навряд чи Луческу, з його досвідом, втратить чемпіонство"
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Нагадаємо, попередні чотири чемпіонати України завершилися перемогою "Шахтаря". "Динамо" востаннє брало "золото" 2016 року.
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