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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Київ – чемпіон? З ким залишилося зіграти "Динамо" і "Шахтарю"

21 березня, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

Динамівці випереджають "гірників" на сім очок і близькі до першого "золота" за п'ять років. Хоча ще все може бути, навіть "золотий матч"

Чемпіонство України-2021 дедалі ближче до Мірчі Луческу. У 19-му турі УПЛ "Динамо" розгромило "Рух" 3:0 і вже на 7 очок відірвалося від "Шахтаря", що сенсаційно програв у Харкові "Львову" 2:3.

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До кінця чемпіонату залишається зіграти 7 турів. Зокрема, "Шахтар" і "Динамо" чекає очна зустріч один з одним у квітні.

Розклад останніх 7 турів
для "Динамо" і "Шахтаря"

20-й тур – 4 квітня

"Олександрія" – "ДИНАМО"
"Ворскла" – "ШАХТАР"

21-й тур – 10 квітня

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"ДИНАМО" – "Дніпро-1"
"Маріуполь" – "ШАХТАР"

22-й тур – 17 квітня

"ШАХТАР" – "ДИНАМО"

23-й тур – 24 квітня

"ДИНАМО" – "Інгулець"
"Олександрія" – "ШАХТАР"

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24-й тур – 1 травня

"Ворскла" – "ДИНАМО"
"ШАХТАР" – "Дніпро-1"

25-й тур – 8 травня

"ДИНАМО" – "Маріуполь"
"Минай" – "ШАХТАР"

26-й тур – 15 травня

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"Колос" – "ДИНАМО"
"ШАХТАР" – "Інгулець"

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
Результати останніх матчів: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

Луїш Каштру і Мірча Луческу

Луїш Каштру і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ЧИ МОЖЛИВИЙ "ЗОЛОТИЙ МАТЧ"

Так, можливий. Але вкрай малоймовірний. Просто рівності очок для цього мало. Ось що з цього приводу каже регламент Прем'єр-ліги.

Стаття 22, пункт 3

У разі рівності очок у двох або більше команд місця команд визначаються за такими показниками:

  • більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;
  • краща різниця забитих і пропущених м'ячів в особистих зустрічах;
  • більша кількість забитих м'ячів в особистих зустрічах;
  • краща різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах;
  • більша кількість забитих м'ячів у всіх матчах.

Стаття 22, пункт 4

За рівності показників, вказаних у пункті 3 (тільки у двох команд), для визначення переможця чемпіонату УПЛ проводиться "золотий матч".

Зауважимо, що в першому колі УПЛ, у листопаді, "Динамо" в домашньому для себе матчі програло "Шахтарю" 0:3.

Отже, "золотий матч" можливий лише в тому разі, якщо складеться просто неймовірний пасьянс – у грандів на момент завершення першості в середині травня буде однакова кількість очок, рівні різниця м'ячів та кількість забитих голів у всіх матчах УПЛ і "Динамо" в квітні виграє у "Шахтаря" в особистій зустрічі з різницею саме в три м'ячі.

Нині у "Динамо" різниця м'ячів 41:13 (плюс 28), у "Шахтаря" – 42:15 (плюс 27)

"Сім очок – це дуже великий відрив, – заявив у коментарі Футболу 1 колишній гравець "Шахтаря" Віктор Грачов. – Навряд чи Луческу, з його досвідом, втратить чемпіонство"

Читайте також: Тайсона заслали в дубль "Шахтаря". Срна розповів за що

Нагадаємо, попередні чотири чемпіонати України завершилися перемогою "Шахтаря". "Динамо" востаннє брало "золото" 2016 року.

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чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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