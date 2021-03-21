У неділю, 21 березня, в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" на полі НСК "Олімпійський" приймає львівський "Рух". Початок поєдинку – о 17:00. Онлайн "Динамо" – "Рух" доступний на нашому сайті.

"ДИНАМО" – "РУХ":

ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Перед цим поєдинком "Динамо" лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи на чотири очки "Шахтар".

"Рух", своєю чергою, посідає передостаннє, 13-е, місце, всього на очко випереджаючи земляків-аутсайдерів з ФК "Львів".

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Нагадаємо, проти "Руху" "Динамо" грає на третю добу після виїзного матчу 1/8 Ліги Європи з "Вільярреалом", в якому кияни знову поступилися 0:2 і вибули з єврокубків.

Що стосується "Руху", то в своєму попередньому поєдинку команда Івана Федика програла на своєму полі "Десні" 0:4.

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