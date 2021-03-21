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"Динамо" – "Рух": відеотрансляція матчу

21 березня, 16:22

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться, як лідер УПЛ приймає передостанню команду першості

У неділю, 21 березня, в матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" на полі НСК "Олімпійський" приймає львівський "Рух". Початок поєдинку – о 17:00. Онлайн "Динамо" – "Рух" доступний на нашому сайті.

"ДИНАМО" – "РУХ":
ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Перед цим поєдинком "Динамо" лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи на чотири очки "Шахтар".

"Рух", своєю чергою, посідає передостаннє, 13-е, місце, всього на очко випереджаючи земляків-аутсайдерів з ФК "Львів".

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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Нагадаємо, проти "Руху" "Динамо" грає на третю добу після виїзного матчу 1/8 Ліги Європи з "Вільярреалом", в якому кияни знову поступилися 0:2 і вибули з єврокубків.

Що стосується "Руху", то в своєму попередньому поєдинку команда Івана Федика програла на своєму полі "Десні" 0:4.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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