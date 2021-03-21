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"Динамо" – "Рух": онлайн матчу чемпіонату України

Неділя, 21 березня
Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Динамо

17:00

Рух

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю, 21 березня, відбудеться матч 19-го туру чемпіонату України: київське "Динамо" в НСК "Олімпійський" прийме львівський "Рух". Матч розпочнеться о 17:00, а на нашому сайті пройде текстова онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МАТЧУ "ДИНАМО" – "РУХ"

"Динамо" одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи "Шахтар" на чотири очки. У минулому турі кияни розібралися з одним з претендентів на медалі "Зорею" і мають серію з трьох перемог поспіль.

А ось "Рух" знаходиться на діаметрально протилежних позиціях. Дебютант Прем'єр-ліги веде відчайдушну боротьбу за збереження прописки в еліті, але поки що випереджає тільки ще більшого аутсайдера "Львів".

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
10
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
13
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

Минулого тижня "Динамо" завершило свою єврокубкову кампанію, вдруге програвши "Вільярреалу" (0:2). Луческу настільки не вірив в успіх в Іспанії, що незвично рано зняв з гри лідерів, а деяким гравцям і зовсім надав додатковий відпочинок. Тепер динамівці повністю можуть зосередитися на боротьбі за золоті медалі і Кубок України.

У першому колі "Динамо" у Львові легко розібралося з суперником завдяки голам Карлоса де Пени і Жерсона Родрігеса. Це був перший офіційний матч між командами.

Букмекери про матч "Динамо" – "Рух":

Букмекери вважають "Динамо" беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.20, на нічию – 6.40, на перемогу "Руху" – 14.00.

Де дивитися матч "Динамо" – "Рух":

Матч "Динамо" – "Рух" в прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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онлайн чемпіонат України Динамо Київ Рух Львов

Джерело: Сегодня|Спорт

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