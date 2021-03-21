"Динамо" – "Рух": онлайн матчу чемпіонату України

У неділю, 21 березня, відбудеться матч 19-го туру чемпіонату України: київське "Динамо" в НСК "Олімпійський" прийме львівський "Рух". Матч розпочнеться о 17:00, а на нашому сайті пройде текстова онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МАТЧУ "ДИНАМО" – "РУХ"

"Динамо" одноосібно очолює турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи "Шахтар" на чотири очки. У минулому турі кияни розібралися з одним з претендентів на медалі "Зорею" і мають серію з трьох перемог поспіль.

А ось "Рух" знаходиться на діаметрально протилежних позиціях. Дебютант Прем'єр-ліги веде відчайдушну боротьбу за збереження прописки в еліті, але поки що випереджає тільки ще більшого аутсайдера "Львів".

Минулого тижня "Динамо" завершило свою єврокубкову кампанію, вдруге програвши "Вільярреалу" (0:2). Луческу настільки не вірив в успіх в Іспанії, що незвично рано зняв з гри лідерів, а деяким гравцям і зовсім надав додатковий відпочинок. Тепер динамівці повністю можуть зосередитися на боротьбі за золоті медалі і Кубок України.

У першому колі "Динамо" у Львові легко розібралося з суперником завдяки голам Карлоса де Пени і Жерсона Родрігеса. Це був перший офіційний матч між командами.

Букмекери про матч "Динамо" – "Рух":

Букмекери вважають "Динамо" беззаперечним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.20, на нічию – 6.40, на перемогу "Руху" – 14.00.

Де дивитися матч "Динамо" – "Рух":

Матч "Динамо" – "Рух" в прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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