Джокери принесли перемогу "Динамо" над "Рухом"

За киян забивали Караваєв і Сідклей, які вийшли на заміну

Сьогодні в 19-му турі чемпіонату України київське "Динамо" приймало "Рух". Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці, але лідеру УПЛ далася перемога важко. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Рух"

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Починалася гра в Києві оптимістично для господарів поля. Вже на 7-й хвилині після удару Миколенка м'яч потрапив в руку гравця "Руху", який знаходився у власному штрафному майданчику. Рефері переглянув VAR і призначив пенальті. Але Карлос Де Пена пробив занадто прямолінійно і Бандура зреагував на удар.

А далі до кінця тайму динамівці нічого гольового і не створили. Хіба що можна згадати хороший удар Шапаренка, але знову гостей виручив воротар.

У перерві Луческу випустив на поле Караваєва, який став першим джокером "Динамо". Після прострілу Миколенка і помилки оборони, Караваєв з гострого кута увігнав м'яч у ворота.

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Другий гол у матчі забив Сідклей. Бразильцеві знадобилося всього п'ять хвилин після виходу на заміну, щоб відзначитися. Він вразив ворота майже з лінії воротарського.

А крапку в матчі поставив Караваєв, який оформив дубль на останніх секундах основного часу.

"Динамо" – "Рух" – 3:0

Голи: Караваєв (59), Сідклей (81), Караваєв (90)

"Динамо": Бущан, Попов, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Де Пена (Шепелєв, 59), Родрігес (Караваєв, 46), Буяльський, Шапаренко (Сідклей, 81), Супряга (Гармаш, 73).

"Рух": Бандура, Зец, Білий, Стаменкович, Федорчук, Климчук (Кондраков, 84), Притула (Сич, 67), Мисик, Бойчук, Карасюк (Мартинюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

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Нагадаємо, що "Шахтар" зазнав сенсаційної поразки від "Львову".

Турнірна таблиця:

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