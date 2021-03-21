Русский
$ 27,68
32,98

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Джокери принесли перемогу "Динамо" над "Рухом"

21 березня, 18:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

За киян забивали Караваєв і Сідклей, які вийшли на заміну

Сьогодні в 19-му турі чемпіонату України київське "Динамо" приймало "Рух". Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці, але лідеру УПЛ далася перемога важко. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Динамо" – "Рух"

Реклама

Починалася гра в Києві оптимістично для господарів поля. Вже на 7-й хвилині після удару Миколенка м'яч потрапив в руку гравця "Руху", який знаходився у власному штрафному майданчику. Рефері переглянув VAR і призначив пенальті. Але Карлос Де Пена пробив занадто прямолінійно і Бандура зреагував на удар.

А далі до кінця тайму динамівці нічого гольового і не створили. Хіба що можна згадати хороший удар Шапаренка, але знову гостей виручив воротар.

У перерві Луческу випустив на поле Караваєва, який став першим джокером "Динамо". Після прострілу Миколенка і помилки оборони, Караваєв з гострого кута увігнав м'яч у ворота.

Реклама

Другий гол у матчі забив Сідклей. Бразильцеві знадобилося всього п'ять хвилин після виходу на заміну, щоб відзначитися. Він вразив ворота майже з лінії воротарського.

А крапку в матчі поставив Караваєв, який оформив дубль на останніх секундах основного часу.

"Динамо" – "Рух" – 3:0
Голи: Караваєв (59), Сідклей (81), Караваєв (90)

"Динамо": Бущан, Попов, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Де Пена (Шепелєв, 59), Родрігес (Караваєв, 46), Буяльський, Шапаренко (Сідклей, 81), Супряга (Гармаш, 73).

"Рух": Бандура, Зец, Білий, Стаменкович, Федорчук, Климчук (Кондраков, 84), Притула (Сич, 67), Мисик, Бойчук, Карасюк (Мартинюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Реклама

Нагадаємо, що "Шахтар" зазнав сенсаційної поразки від "Львову".

Турнірна таблиця:

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забиті 41
Пропущені 13
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В В Н
2
ШахтарШахтарШах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забиті 39
Пропущені 15
Різниця 24
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забиті 26
Пропущені 22
Різниця 4
Результати останніх матчів: П В Н П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
ІнгулецьІнгулецьІнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забиті 17
Пропущені 24
Різниця -7
Результати останніх матчів: В В Н П Н
10
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
11
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
12
ЛьвівЛьвівЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забиті 14
Пропущені 39
Різниця -25
Результати останніх матчів: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забиті 15
Пропущені 34
Різниця -19
Результати останніх матчів: П П В П Н

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України Динамо Київ УПЛ Рух Львов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Луческу, вибачайся!" У Мірчі спалахнув конфлікт із мільйонером з "Динамо"Футбол
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеї
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеїЧУ з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболуЧУ з футболу
Яка красуня на матчі
Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилиниФутбол
"Мріяв пити Cristal, але згадав про 40 тижнів вагітності": бомба від дружини футболістаФутбол
Володарка найкращого бюста українського футболу вибирає весільну сукню (фото)
Володарка найкращого бюста українського футболу вибирає весільну сукню (фото)Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти