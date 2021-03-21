Киев – чемпион? С кем осталось сыграть "Динамо" и "Шахтеру"

Чемпионство Украины-2021 все ближе к Мирче Луческу. В 19-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Рух" 3:0 и уже на 7 очков оторвалось от "Шахтера", сенсационно проигравшего в Харькове "Львову" 2:3.
До конца чемпионата остается сыграть 7 туров. В частности, "Шахтер" и "Динамо" ждет очная встреча друг с другом в апреле.
Расписание последних 7 туров
для "Динамо" и "Шахтера"
20-й тур – 4 апреля
"Александрия" – "ДИНАМО"
"Ворскла" – "ШАХТЕР"
21-й тур – 10 апреля
"ДИНАМО" – "Днепр-1"
"Мариуполь" – "ШАХТЕР"
22-й тур – 17 апреля
"ШАХТЕР" – "ДИНАМО"
23-й тур – 24 апреля
"ДИНАМО" – "Ингулец"
"Александрия" – "ШАХТЕР"
24-й тур – 1 мая
"Ворскла" – "ДИНАМО"
"ШАХТЕР" – "Днепр-1"
25-й тур – 8 мая
"ДИНАМО" – "Мариуполь"
"Минай" – "ШАХТЕР"
26-й тур – 15 мая
"Колос" – "ДИНАМО"
"ШАХТЕР" – "Ингулец"
ВОЗМОЖЕН ЛИ "ЗОЛОТОЙ МАТЧ"
Да, возможен. Но крайне маловероятен. Просто равенства очков для этого мало. Вот что по этому поводу говорит регламент Премьер-лиги.
Статья 22, пункт 3
В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются по следующим показателям:
- большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
- большее количество забитых мячей в личных встречах;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- большее количество забитых мячей во всех матчах
Статья 22, пункт 4
При равенстве показателей, указанных в пункте 3 (только у двух команд) для определения победителя чемпионата УПЛ проводится "золотой матч".
Отметим, что в первом круге УПЛ, в ноябре, "Динамо" в домашнем для себя матче проиграло "Шахтеру" 0:3.
Следовательно, "золотой матч" возможен лишь в том случае, если сложится просто невероятный пасьянс – у грандов на момент завершения первенства в середине мая будет одинаковое количество очков, равные разница мячей и количество забитых голов во всех матчах УПЛ и при этом "Динамо" в апреле выиграет у "Шахтера" в личной встрече с разницей именно в три мяча.
Сейчас у "Динамо" разница мячей 41:13 (плюс 28), у "Шахтера" – 42:15 (плюс 27).
"Семь очков – это очень большой отрыв, – заявил в комментарии Футболу 1 бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев. – Вряд ли Луческу, при его опыте, упустит чемпионство"
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Напомним, предыдущие четыре чемпионата Украины завершились победой "Шахтера". "Динамо" в последний раз брало "золото" в 2016 году.
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