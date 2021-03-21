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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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Киев – чемпион? С кем осталось сыграть "Динамо" и "Шахтеру"

21 марта, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

Динамовцы опережают "горняков" на семь очков и близки к первому "золоту" за пять лет. Хотя еще все может быть, даже "золотой матч"

Чемпионство Украины-2021 все ближе к Мирче Луческу. В 19-м туре УПЛ "Динамо" разгромило "Рух" 3:0 и уже на 7 очков оторвалось от "Шахтера", сенсационно проигравшего в Харькове "Львову" 2:3.

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До конца чемпионата остается сыграть 7 туров. В частности, "Шахтер" и "Динамо" ждет очная встреча друг с другом в апреле.

Расписание последних 7 туров
для "Динамо" и "Шахтера"

20-й тур – 4 апреля

"Александрия" – "ДИНАМО"
"Ворскла" – "ШАХТЕР"

21-й тур – 10 апреля

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"ДИНАМО" – "Днепр-1"
"Мариуполь" – "ШАХТЕР"

22-й тур – 17 апреля

"ШАХТЕР" – "ДИНАМО"

23-й тур – 24 апреля

"ДИНАМО" – "Ингулец"
"Александрия" – "ШАХТЕР"

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24-й тур – 1 мая

"Ворскла" – "ДИНАМО"
"ШАХТЕР" – "Днепр-1"

25-й тур – 8 мая

"ДИНАМО" – "Мариуполь"
"Минай" – "ШАХТЕР"

26-й тур – 15 мая

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"Колос" – "ДИНАМО"
"ШАХТЕР" – "Ингулец"

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
19
7
5
7
26
22
4
26
Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
Результаты последних матчей: П В Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
10
6
17
24
-7
19
Забитые 17
Пропущеные 24
Разница -7
Результаты последних матчей: В В Н П Н
10
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
17
4
3
10
14
39
-25
15
Забитые 14
Пропущеные 39
Разница -25
Результаты последних матчей: В П П П В
13
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
РухРухРух
18
2
7
9
15
34
-19
13
Забитые 15
Пропущеные 34
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П Н

Луиш Каштру и Мирча Луческу

Луиш Каштру и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ВОЗМОЖЕН ЛИ "ЗОЛОТОЙ МАТЧ"

Да, возможен. Но крайне маловероятен. Просто равенства очков для этого мало. Вот что по этому поводу говорит регламент Премьер-лиги.

Статья 22, пункт 3

В случае равенства очков у двух или более команд места команд определяются по следующим показателям:

  • большее количество набранных очков в личных встречах между этими командами;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
  • большее количество забитых мячей в личных встречах;
  • лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
  • большее количество забитых мячей во всех матчах

Статья 22, пункт 4

При равенстве показателей, указанных в пункте 3 (только у двух команд) для определения победителя чемпионата УПЛ проводится "золотой матч".

Отметим, что в первом круге УПЛ, в ноябре, "Динамо" в домашнем для себя матче проиграло "Шахтеру" 0:3.

Следовательно, "золотой матч" возможен лишь в том случае, если сложится просто невероятный пасьянс – у грандов на момент завершения первенства в середине мая будет одинаковое количество очков, равные разница мячей и количество забитых голов во всех матчах УПЛ и при этом "Динамо" в апреле выиграет у "Шахтера" в личной встрече с разницей именно в три мяча.

Сейчас у "Динамо" разница мячей 41:13 (плюс 28), у "Шахтера" – 42:15 (плюс 27).

"Семь очков – это очень большой отрыв, – заявил в комментарии Футболу 1 бывший игрок "Шахтера" Виктор Грачев. – Вряд ли Луческу, при его опыте, упустит чемпионство"

Читайте также: Тайсона сослали в дубль "Шахтера". Срна рассказал за что

Напомним, предыдущие четыре чемпионата Украины завершились победой "Шахтера". "Динамо" в последний раз брало "золото" в 2016 году.

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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