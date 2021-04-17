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Каштру готовий до відставки з посади головного тренера Шахтаря

17 квітня, 23:35

Олег Люлька Олег Люлька

"Гірники" програли Динамо чемпіонський матч, і португальський наставник донеччан не виключає, що його співпраця з клубом може бути завершена

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував можливу відставку після того, як його команда програла суботнє класико з Динамо 0:1, а разом з тим майже втратила шанси на чемпіонство.

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"Я готовий до всього, моє життя завжди будувалося навколо роботи. Я завжди жив нею з дуже юного віку – з 17 років. Я в 17 років пішов з дому і ніколи вже не повертався. Хто працює все життя, як я, той не боїться нічого. Я готовий до всього", – заявив Луїш Каштру, контракт якого діє до літа, на прес-конференції після поразки від Динамо

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Після суботньої перемоги Динамо на 10 очок випереджає Шахтар і вже за три тури до фінішу, 25 квітня, може оформити чемпіонський титул, якщо обіграє Інгулець.

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Огляд матчу Шахтар – Динамо (0:1)

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забиті 46
Пропущені 14
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забиті 44
Пропущені 16
Різниця 28
Результати останніх матчів: П В В П В
3
ЗоряЗоряЗор
21
11
5
5
37
18
19
38
Забиті 37
Пропущені 18
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забиті 33
Пропущені 20
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забиті 34
Пропущені 24
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забиті 15
Пропущені 36
Різниця -21
Результати останніх матчів: В П Н Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В

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чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк Луїш Каштру

Джерело: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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