Каштру готовий до відставки з посади головного тренера Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував можливу відставку після того, як його команда програла суботнє класико з Динамо 0:1, а разом з тим майже втратила шанси на чемпіонство.
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"Я готовий до всього, моє життя завжди будувалося навколо роботи. Я завжди жив нею з дуже юного віку – з 17 років. Я в 17 років пішов з дому і ніколи вже не повертався. Хто працює все життя, як я, той не боїться нічого. Я готовий до всього", – заявив Луїш Каштру, контракт якого діє до літа, на прес-конференції після поразки від Динамо
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Після суботньої перемоги Динамо на 10 очок випереджає Шахтар і вже за три тури до фінішу, 25 квітня, може оформити чемпіонський титул, якщо обіграє Інгулець.
Огляд матчу Шахтар – Динамо (0:1)
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