Відлуння класико: Каштру – про те, що стало фатальним для Шахтаря

Після поразки Шахтаря від Динамо 0:1 у суботньому класико на "Олімпійському" головний тренер донеччан Луїш Каштру визнав, що боротьба за чемпіонство його командою майже програна, а також розповів – чому.

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Одним абзацом. Які інтриги залишаються в чемпіонаті України

- Містере Каштру, сьогодні були "шахи", і в них Шахтар програв...

- Так. Ми чудово знали, що не можемо сьогодні повністю віддаватися атакуючій грі, що потрібно розташовуватися між лініями Динамо. Але Динамо грало дуже компактно! Це не дозволяло нам грати в нашу гру. Стратегічно між лініями суперника повинні були розташовуватися Марлос і Соломон, але не все нам вдавалося. Динамо оборонялось глибоко і компактно, не відкриваючи нам зон.

Ми домінували на початку гри, створили гольовий момент Соломона. Але далі була дуже тактична гра, в якій у команд не було практично жодного гольового моменту. У обох команд. І Динамо привело гру туди, куди вони і хотіли.

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- Що треба було змінити Шахтарю, щоб таку гру зламати?

- Так, звичайно, у нас був план на гру. Ми хотіли завершувати наші атаки, завдяки навісами з зон між лініями. Але практично жодної гідної подачі до штрафного майданчика суперника не було. Все скочувалося до індивідуальних якостей, а тут відчувалася величезна енергія Динамо в єдиноборствах. А вирішальним став психологічний фактор. Динамо почувалося комфортно з сімома очками відриву, і вони були повністю спокійні в грі. А для нас це була вирішальна гра, і ми не могли відчувати себе спокійно. Думаю, що чемпіонат вже практично завершено.

- Ви сказали про навіси, але Шахтар так не грає...

- Середина була вся закрита, ми просили наших крайніх захисників висуватися і розвивати атаки. Але якщо у нас багато гравців в штрафному майданчику, а туди не надходять подачі – в цьому немає сенсу. Нам не вдавалося розкривати зони ні на флангах, ні в центрі, завдяки заслугам Динамо.

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- Особливо відчувалася відсутність Алана Патріка.

- Він травмований. Як і Ісмаїлі, Коноплянка. Протягом сезону у нас було багато гравців з коронавірусом: Хочолава, Вітао, Матвієнко... Але я б не хотів зараз багато про це говорити. Це те, що було протягом сезону, і через що ми втратили стабільність. Це і стало фатальним, – заявив Луїш Каштру, якого цитує dynamo.kiev.ua з посиланням на канал "Футбол 1"

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Після суботньої перемоги Динамо на 10 очок випереджає Шахтар і вже за три тури до фінішу, 25 квітня, може оформити чемпіонський титул, якщо обіграє Інгулець.

Огляд матчу Шахтар – Динамо (0:1)

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