Каштру готов к отставке с поста главного тренера Шахтера

"Горняки" проиграли Динамо чемпионский матч, и португальский наставник дончан не исключает, что его сотрудничество с клубом может быть завершено

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал возможную отставку после того, как его команда проиграла субботнее классико с Динамо 0:1, а вместе с тем практически лишилась шансов на чемпионство.

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"Я готов ко всему, моя жизнь всегда строилась вокруг работы. Я всегда жил ею с очень юного возраста – с 17 лет. Я в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Кто работает всю жизнь, как я, тот не боится ничего. Я готов ко всему", – заявил Луиш Каштру, контракт которого действует до лета, на пресс-конференции после поражения от Динамо

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После субботней победы Динамо на 10 очков опережает Шахтер и уже за три тура до финиша, 25 апреля, может оформить чемпионский титул, если обыграет Ингулец.

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Обзор матча Шахтер – Динамо (0:1)

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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