Українська
$ 27,96
33,46

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Каштру готов к отставке с поста главного тренера Шахтера

17 апреля, 23:35

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" проиграли Динамо чемпионский матч, и португальский наставник дончан не исключает, что его сотрудничество с клубом может быть завершено

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал возможную отставку после того, как его команда проиграла субботнее классико с Динамо 0:1, а вместе с тем практически лишилась шансов на чемпионство.

Реклама

Читайте также: Эхо классико: Каштру – о том, что стало фатальным для Шахтера

"Я готов ко всему, моя жизнь всегда строилась вокруг работы. Я всегда жил ею с очень юного возраста – с 17 лет. Я в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Кто работает всю жизнь, как я, тот не боится ничего. Я готов ко всему", – заявил Луиш Каштру, контракт которого действует до лета, на пресс-конференции после поражения от Динамо

Читайте также: Мирче нелегко: Луческу с комком в горле ушел с интервью после победы (видео)

После субботней победы Динамо на 10 очков опережает Шахтер и уже за три тура до финиша, 25 апреля, может оформить чемпионский титул, если обыграет Ингулец.

Реклама

Обзор матча Шахтер – Динамо (0:1)

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Луиш Каштру

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"ЧУ по футболу
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять