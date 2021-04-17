Мірчі нелегко: Луческу з клубком у горлі пішов з інтерв'ю після перемоги (відео)

Головний тренер київського Динамо не виявляв радості після виграшу чемпіонського матчу у донецької команди, яку він очолював протягом дванадцяти років

Незважаючи на перемогу Динамо над Шахтарем 1:0у головному матчі сезону, яка на 99 відсотків гарантувала киянам чемпіонство, Мірча Луческу після гри на "Олімпійському" особливої радості не випромінював.

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На питання журналіста каналів "Футбол 1/2/3", чому ми не побачили емоцій Мірчі після перемоги, Луческу відповів: "Мені нелегко. Окей", – і на цьому завершив інтерв'ю, можливо, щоб глядачі в прямому ефірі не побачили його сльози.

Луческу покинув флеш-зону, не відповівши на поставлене навздогін йому питання: "Це через Шахтар?"

Дивіться, як Луческу завершив інтерв'ю

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Після суботньої перемоги кияни на 10 очок випереджають "гірників" і вже в наступному турі, 25 квітня, можуть оформити чемпіонський титул, якщо обіграють Інгулець.

До цього Динамо здобувало чемпіонство у 2016 році, ще за Сергія Реброва. У Шахтарі тоді свій останній сезон проводив нинішній коуч киян Мірча Луческу.

Нагадаємо, що біля керма Шахтаря Луческу пропрацював 12 років, вигравши з донеччанами 22 трофеї, включаючи Кубок УЄФА і вісім чемпіонських титулів.

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