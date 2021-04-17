Одним абзацом. Які інтриги залишаються в чемпіонаті України

Динамо обіграло Шахтарв чемпіонському матчі. Однак на цьому сезон не закінчується. По перше, киянам ще потрібно довести золоту гонку до логічного завершення. Команді Мірчі Луческу буде досить в останніх чотирьох матчах здобути бодай одну перемогу або тричі зіграти внічию. По-друге, поки невідомо, хто стане бронзовим призером. Сьогодні Зоря несподівано поступилася Ворсклі і підпустила полтавчан до себе на відстань в один бал, а там є ще Десна і Колос. Луганчани виглядають краще, адже у них ще матч в запасі і в разі перемоги команда Скрипника навіть може нав'язати боротьбу Шахтарю за другу сходинку, а ось найважчий фініш буде у полтавчан, адже їм доведеться ще зіграти з Динамо, а також прямими конкурентами за третє місце Десною і Колосом. Ну і по-третє, поки невідомий головний невдаха сезону. Боротьбу за збереження прописки ведуть Рух, Олімпік, Минай і Львів. І якщо інші команди хоч десь чіпляються за очки, то донецький клуб ще жодного разу не виграв в 2021 році, а попереду у них матчі практично проти всіх прямих конкурентів.

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