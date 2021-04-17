Шахтар – Динамо: відео голу та огляд "Українського класико"

Голи та кращі моменти матчу Шахтар – Динамо в чемпіонаті України. Поєдинок відбувся в Києві на "Олімпійському"

Шахтар і Динамо зустрічалися в центральному матчі 22-го туру чемпіонату України. ми проводили онлайн матчу Шахтар – Динамоз докладним описом всіх ключових моментів, а нижче пропонуємо подивитися відео голів та небезпечних моментів.

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Шахтар почав матч активніше, але забити вдалося не їм, а киянам. На 34-й хвилині Маркос Антоніо завалив у власному штрафному Олександра Андрієвського і Катерина Монзуль без роздумів вказала на пенальті, який реалізував Карлос де Пена.

Раніше ми писали, що футболіст Динамо грає проти Шахтаря в масці (фото). Після перелому носа, який Ілля Забарний дістав тиждень тому в матчі з Дніпром-1, на поєдинок з "гірниками" він вийшов у спеціальному захисті.

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