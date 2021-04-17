Шахтар – Динамо: відео голу та огляд "Українського класико"

Шахтар і Динамо зустрічалися в центральному матчі 22-го туру чемпіонату України. ми проводили онлайн матчу Шахтар – Динамоз докладним описом всіх ключових моментів, а нижче пропонуємо подивитися відео голів та небезпечних моментів.
Шахтар почав матч активніше, але забити вдалося не їм, а киянам. На 34-й хвилині Маркос Антоніо завалив у власному штрафному Олександра Андрієвського і Катерина Монзуль без роздумів вказала на пенальті, який реалізував Карлос де Пена.
Раніше ми писали, що футболіст Динамо грає проти Шахтаря в масці (фото). Після перелому носа, який Ілля Забарний дістав тиждень тому в матчі з Дніпром-1, на поєдинок з "гірниками" він вийшов у спеціальному захисті.
Всі подробиці в спецтемі Українське дербі
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк