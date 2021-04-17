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Шахтер – Динамо: видео гола и обзор "Украинского классико"

17 апреля, 20:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты матча Шахтер – Динамо в чемпионате Украины. Поединок состоялся в Киеве на "Олимпийском"

Шахтер и Динамо встречались в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Мы проводили онлайн матча Шахтер – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов, а ниже предлагаем посмотреть видео голов и опасных моментов.

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Шахтер начал матч активнее, но забить удалось не им, а киевлянам. На 34-й минуте Маркос Антонио завалил в собственной штрафной Александра Андриевского и Катерина Монзуль без раздумий указала на пенальти, который реализовал Карлос де Пена.

Ранее мы писали, что футболист Динамо играет против Шахтера в маске (фото). После перелома носа, который Илья Забарный схлопотал неделю назад в матче с Днепром-1, на поединок с "горняками" он вышел в специальной защите.

В тренде
Стрим матча Шахтер – Динамо. Обсуждаем поединок вместе

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
МинайМинайМин
21
4
6
11
15
36
-21
18
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: В П Н Н П
13
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
14
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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