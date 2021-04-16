Українська
$ 27,96
33,46

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"

16 апреля, 20:51

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций центрального матча 22-го тура Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо 17 апреля на ТВ и в интернете

Самый ожидаемый матч в украинской Премьер-лиге уже завтра. 17 апреля Шахтер примет Динамо на "Олимпийском" в 22-м туре чемпионата страны. Битва за титул начнется в 19:30. Онлайн-трансляция Шахтер – Динамо доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями, фото и видеоповторами.

Реклама

Читайте также: Шахтер против Динамо: расписание, трансляции и результаты 22-го тура УПЛ

Ключевой поединок УПЛ, начиная с 19:30, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также онлайн-трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

После 21 тура Динамо набрало 52 очка, проиграв лишь один поединок и четыре сыграв вничью. Киевляне на 7 очков опережают Шахтер, у которого два поражения, и оба во втором круге, а также 6 ничьих. Но у "горняков" лучшее нападение сезона – 47 забитых мячей.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Главным арбитром поединка станет Екатерина Монзуль. Помогать Монзуль будут Марина Стрилецкая из Сум и Светлана Грушко из Киевской области.

Ранее были обнародованы составы на киберпоединок Шахтер – Динамо. В составе киевлян в последний момент произошла замена.

Смотрите, как Шахтер обыграл Мариуполь в прошлом туре

Реклама

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк где смотреть УПЛ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене
Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об изменеФутбол
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять