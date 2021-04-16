Русский
$ 27,96
33,46

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське "класико"

16 квітня, 20:51

Олена Павлова Олена Павлова

Список трансляцій центрального матчу 22-го туру Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем і київським Динамо 17 квітня на ТБ і в інтернеті

Найбільш очікуваний матч в українській Прем'єр-лізі вже завтра. 17 квітня Шахтар прийме Динамо на "Олімпійському" у 22-му турі чемпіонату країни. Битва за титул розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція Шахтар – Динамо доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відеоповторами.

Реклама

Читайте також: Шахтар проти Динамо: розклад, трансляції і результати 22-го туру УПЛ

Ключовий поєдинок УПЛ, починаючи з 19:30, у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Також онлайн-трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама

Після 21 туру Динамо набрало 52 очки, програвши лише один поєдинок і чотири зігравши внічию. Кияни на 7 очок випереджають Шахтар, у якого дві поразки, і обидві в другому колі, а також 6 нічиїх. Але у "гірників" кращий напад сезону – 47 забитих м'ячів.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Головним арбітром поєдинку стане Катерина Монзуль. Допомагати Монзуль будуть Марина Стрілецька з Сум і Світлана Грушко з Київської області.

Раніше були оприлюднені склади на кіберпоєдинок Шахтар – Динамо. У складі киян в останній момент відбулася заміна.

Дивіться, як Шахтар обіграв Маріуполь в минулому турі

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Українське дербі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України Динамо Київ Шахтар Донецьк де подивитись УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду
Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зрадуФутбол
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)
Лідер Шахтаря подарував своїй дівчині прогулянку на вертольоті (фото)Футбол
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагають
Всі результати 21-го туру чемпіонату України: Динамо, Шахтар і Зоря перемагаютьЧУ з футболу
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват
Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхватФутбол
Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратом
Футбольний клуб Карпати почав вакцинацію від COVID-19 індійським препаратомЧУ з футболу
Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату України
Шахтар залишає найкращий футболіст чемпіонату УкраїниЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти