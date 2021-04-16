Шахтар – Динамо: о котрій і де дивитися українське "класико"

Список трансляцій центрального матчу 22-го туру Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем і київським Динамо 17 квітня на ТБ і в інтернеті

Найбільш очікуваний матч в українській Прем'єр-лізі вже завтра. 17 квітня Шахтар прийме Динамо на "Олімпійському" у 22-му турі чемпіонату країни. Битва за титул розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція Шахтар – Динамо доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями, фото і відеоповторами.

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Ключовий поєдинок УПЛ, починаючи з 19:30, у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Також онлайн-трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Після 21 туру Динамо набрало 52 очки, програвши лише один поєдинок і чотири зігравши внічию. Кияни на 7 очок випереджають Шахтар, у якого дві поразки, і обидві в другому колі, а також 6 нічиїх. Але у "гірників" кращий напад сезону – 47 забитих м'ячів.

Головним арбітром поєдинку стане Катерина Монзуль. Допомагати Монзуль будуть Марина Стрілецька з Сум і Світлана Грушко з Київської області.

Раніше були оприлюднені склади на кіберпоєдинок Шахтар – Динамо. У складі киян в останній момент відбулася заміна.

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