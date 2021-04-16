Шахтар – Динамо: оприлюднені склади унікального матчу

Перше в історії кіберкласико розпочнеться в суботу о 14:00, коментувати його буде Роман Бебех. У складі Динамо в останню мить сталася заміна

Стали відомі нові подробиці першого в історії матчу між Шахтарем і Динамо в киберспортивній дисципліні FIFA 21, який відбудеться в суботу, 17 квітня, на НСК "Олімпійський" перед реальним двобоєм донеччан і киян у рамках 22-го туру УПЛ.

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Як повідомляє у себе в Twitter Шахтар, кіберкласико коментуватимуть Роман Бебех і Юрій Strike Терещенко. Розпочнеться це протистояння о 14:00. Гра ж підопічних Луїша Каштру і Мірчі Луческу стартує о 19:30.

Головними героями виставкових комп'ютерних ігор стануть професійні кіберспортсмени. Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, за Динамо ж зіграє не Віталій Labotryas Муха, як планувалося, а Ярослав Blackstar98 Гурмак. Кіберспортсмени зіграють за аналоги українських команд в FIFA 21.

Кіберпротистояння відбудеться в форматі серії до двох перемог. Битви транслюватимуться в прямому ефірі на офіційних YouTube-каналах Шахтаря і Динамо.

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Нагадаємо, що за п'ять турів до фінішу чемпіонату України з реального футболу Динамо перебуває за крок від першого за п'ять років титулу, випереджаючи Шахтар на сім очок. Тільки перемога дозволить "гірникам" продовжити боротьбу за "золото".

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