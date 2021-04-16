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Шахтар – Динамо: оприлюднені склади унікального матчу

16 квітня, 17:55

Олег Люлька Олег Люлька

Перше в історії кіберкласико розпочнеться в суботу о 14:00, коментувати його буде Роман Бебех. У складі Динамо в останню мить сталася заміна

Стали відомі нові подробиці першого в історії матчу між Шахтарем і Динамо в киберспортивній дисципліні FIFA 21, який відбудеться в суботу, 17 квітня, на НСК "Олімпійський" перед реальним двобоєм донеччан і киян у рамках 22-го туру УПЛ.

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Як повідомляє у себе в Twitter Шахтар, кіберкласико коментуватимуть Роман Бебех і Юрій Strike Терещенко. Розпочнеться це протистояння о 14:00. Гра ж підопічних Луїша Каштру і Мірчі Луческу стартує о 19:30.

Головними героями виставкових комп'ютерних ігор стануть професійні кіберспортсмени. Шахтар представить Олексій Forlan FS Мерсер, за Динамо ж зіграє не Віталій Labotryas Муха, як планувалося, а Ярослав Blackstar98 Гурмак. Кіберспортсмени зіграють за аналоги українських команд в FIFA 21.

Кіберпротистояння відбудеться в форматі серії до двох перемог. Битви транслюватимуться в прямому ефірі на офіційних YouTube-каналах Шахтаря і Динамо.

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Нагадаємо, що за п'ять турів до фінішу чемпіонату України з реального футболу Динамо перебуває за крок від першого за п'ять років титулу, випереджаючи Шахтар на сім очок. Тільки перемога дозволить "гірникам" продовжити боротьбу за "золото".

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Всі подробиці в спецтемі Українське дербі

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