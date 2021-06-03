Динамо проти Шахтаря: визначено місце першого матчу сезону

Поєдинок за Суперкубок України, в якому Роберто Де Дзербі дебютує на посаді головного тренера "гірників", відбудеться 24 липня на полі НСК "Олімпійський"
Динамо vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Стало відоме місце проведення матчу за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який відкриє новий футбольний сезон в нашій країні. Гранди УПЛ зустрінуться 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.
Раніше ми писали, що на проведення Суперкубка також претендувала Одеса.
НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Відзначимо, що це буде перший офіційний матч Шахтаря з Роберто Де Дзербі, котрий на посаді головного тренера "гірників" замінив Луїша Каштру.
В тренді
Динамо ж напередодні продовжило контракт з Мірчею Луческу – нова угода з 75-річним румуном розрахована до літа 2023-го.
Нагадаємо, в сезоні-2020/21 Динамо виграло всі внутрішні змагання – чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.
Дивіться, як Шахтар і Динамо грали на фініші сезону-2020/21
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