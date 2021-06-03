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Динамо проти Шахтаря: визначено місце першого матчу сезону

Олег Люлька Олег Люлька
3 червня, 14:00
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Поєдинок за Суперкубок України, в якому Роберто Де Дзербі дебютує на посаді головного тренера "гірників", відбудеться 24 липня на полі НСК "Олімпійський"
Динамо vs Шахтар
Динамо vs Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Стало відоме місце проведення матчу за Суперкубок України Динамо – Шахтар, який відкриє новий футбольний сезон в нашій країні. Гранди УПЛ зустрінуться 24 липня в Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

Раніше ми писали, що на проведення Суперкубка також претендувала Одеса.

НСК "Олімпійський"
НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що це буде перший офіційний матч Шахтаря з Роберто Де Дзербі, котрий на посаді головного тренера "гірників" замінив Луїша Каштру.

В тренді

Динамо ж напередодні продовжило контракт з Мірчею Луческу – нова угода з 75-річним румуном розрахована до літа 2023-го.

Нагадаємо, в сезоні-2020/21 Динамо виграло всі внутрішні змагання – чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Дивіться, як Шахтар і Динамо грали на фініші сезону-2020/21

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забиті 51
Пропущені 19
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В П П
3
Зоря Зоря Зор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
Колос Колос Кол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
Ворскла Ворскла Вор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
Десна Десна Дес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забиті 36
Пропущені 38
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
Львів Львів Льв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забиті 25
Пропущені 51
Різниця -26
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
Олександрія Олександрія Оле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
Рух Рух Рух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забиті 27
Пропущені 39
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В В В Н
11
Маріуполь Маріуполь Мар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
Інгулець Інгулець Інг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забиті 24
Пропущені 36
Різниця -12
Результати останніх матчів: П В В П Н
13
Олімпік Олімпік Олі
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забиті 28
Пропущені 48
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
Минай Минай Мин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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