Динамо отримало кілька мільйонів євро за ноунейма-невдаху

Бразильський клуб Сан-Паулу нарешті розрахувався за півзахисника Че Че, який виступав в Києві в 2018-2019 роках, а потім повернувся на батьківщину

Часом на контракті в київському Динамо перебувають футболісти, про існування яких вболівальники забувають. Свого часу через це пройшов півзахисник Че Че. Нагадаємо, хлопець приїхав в Україну в 2018 році з Палмейраса, але в команді Олександра Хацкевича не закріпилася. Весною 2019 року Динамо повернуло Че Че в Бразилію. Однак Сан-Паулу заборгував українському гранду пристойну суму і відмовлявся її повертати.

Справа дійшла до Спортивного арбітражного суду, який визнав правоту київського клубу. Бразильці здалися і погодилися погасити борг. В результаті Сан-Паулу на своїй сторінці в Twitter сповістив, що фінансові непорозуміння з Динамо улагоджені.

Південноамериканський клуб повідомив, що з нетерпінням сподівається на продовження співпраці, оскільки професійні та дружні зв'язки відновлено. Заборгованість по трансферу Че Че становила 2,65 мільйона євро, а штраф – ще близько 400 тисяч. Правда, бразильські журналісти помічають, що Сан-Паулу поки що заплатив киянам не всю суму, а два мільйони. Решта планує відправити найближчим часом.

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