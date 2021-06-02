Динамо продовжило контракт з Луческу до літа 2023-го

У першому сезоні під керівництвом Мірчі кияни виграли всі внутрішні трофеї і вийшли до групового турніру ЛЧ. Суркіс розраховує, що прогрес триватиме"

Тренер киян Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Слідом за Віталієм Буяльським Динамо продовжило контракт і зі своїм головним тренером Мірчею Луческу – до літа 2023 року.

Про це повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Попередня угода закінчувалася б улітку 2022-го.

Минулого тижня Ігор Суркіс і Мірча Луческу відвідали фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Під час спільної поїздки сторони обговорили минулий сезон, плани на наступний та узгодили активацію опції продовження контракту ще на один рік.

"Ми повністю довіряємо Містеру і його стратегії розвитку. Мірча Луческу не тільки тренер-переможець, він є фахівцем, який розвиває гравців і допомагає змінюватися нашому клубу. Сподіваюся, що найближчі два роки – це тільки початок нової, переможної сторінки в історії Динамо, і ми дуже раді, що Луческу буде частиною цього шляху", – заявив президент Динамо Ігор Суркіс

Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"За рік наш клуб і команда зробили великий крок уперед і ми сподіваємося, що прогрес триматиме. Зробивши правильний вибір рік тому, ми не сумніваємося, що і нинішнє рішення піде на користь Динамо", – додав Суркіс

Луческу і Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Відзначимо, що в сезоні, що завершився, під керівництвом Мірчі Луческу кияни виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок України і вперше за чотири роки вийшли до групи Ліги чемпіонів.

Додамо, що в новому сезоні головний конкурент Динамо на внутрішній арені виступатиме під керівництвом нового наставника. Луїша Каштру на посаді тренера Шахтаря змінив Роберто Де Дзербі.