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Динамо продовжило контракт з травмованим лідером команди ще на чотири роки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 червня, 18:37
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Віталій Буяльський продовжив контракт з Динамо до 2025 року. Зараз футболіст знаходиться в лазареті команди і не зіграє на Євро-2020 за національну збірну
Віталій Буяльський залишиться в Динамо до 2025 року
Віталій Буяльський залишиться в Динамо до 2025 року / Фото: Reuters

Динамо продовжило контракт з ключовим півзахисником клубу Віталієм Буяльським. Нова угода розрахована до літа 2025 го року. Нагадаємо, що зараз футболіст травмований, через що не зіграє на Євро-2020 за збірну України.

"Мені було приємно, що клуб запропонував мені новий контракт, я довго не думав і відразу погодився. І клуб, і мене все влаштувало, тому ми швидко поставили підписи. До закінчення мого попереднього контракту залишалося ще достатньо часу, тому мені вдвічі приємніше, що Динамо завчасно запропонувало мені продовжити співпрацю. Це означає, що клубу я не байдужий – це для мене набагато важливіше, ніж фінансова складова", – сказав Буяльський офіційному сайту киян.

У минулому сезоні Буяльський провів 35 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив стільки ж результативних передач. Transfermarkt оцінює 28-річного українця в 5 мільйонів євро.

Кращий матч Буяльського в сезоні – хет-трик Ворсклі:

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