Названа дата суперматчу Динамо – Шахтар. Залишилося вибрати місце

Новий футбольний сезон в Україні стартує 24 липня матчем за Суперкубок між Динамо і Шахтарем, поєдинок пройде в Києві чи Одесі

Гранди відкриють новий сезон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий назвав дату старту наступного сезону.

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"На цей момент сформований проєкт рішення від клубів, який знаходиться на етапі затвердження виконавчим комітетом. Базова дата початку сезону – 24 липня. Саме тоді відбудеться матч за Суперкубок України. Вже на наступний день, 25 липня, розпочнеться чемпіонат.

Де пройде поєдинок за Суперкубок? Розглядається кілька варіантів. У пріоритеті – Одеса і Київ ", – цитує Дикого сайт fanday.net.

Цікаво, що новий футбольний сезон в Україні стартує разом з Олімпійськими іграми в Токіо. Матч за Суперкубок Динамо – Шахтар відбудеться в той день, коли в Токіо будуть розіграні перші медалі.

Раніше ми писали, що Минай, що опустився в Першу лігу, отримав шанс повернутися у вищий дивізіон завдяки проблемам з атестацією, що виникли у ряду команд УПЛ.