Названа дата суперматчу Динамо – Шахтар. Залишилося вибрати місце

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий назвав дату старту наступного сезону.
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"На цей момент сформований проєкт рішення від клубів, який знаходиться на етапі затвердження виконавчим комітетом. Базова дата початку сезону – 24 липня. Саме тоді відбудеться матч за Суперкубок України. Вже на наступний день, 25 липня, розпочнеться чемпіонат.
Де пройде поєдинок за Суперкубок? Розглядається кілька варіантів. У пріоритеті – Одеса і Київ ", – цитує Дикого сайт fanday.net.
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Цікаво, що новий футбольний сезон в Україні стартує разом з Олімпійськими іграми в Токіо. Матч за Суперкубок Динамо – Шахтар відбудеться в той день, коли в Токіо будуть розіграні перші медалі.
Раніше ми писали, що Минай, що опустився в Першу лігу, отримав шанс повернутися у вищий дивізіон завдяки проблемам з атестацією, що виникли у ряду команд УПЛ.