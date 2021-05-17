Несподівано! Захисник із Замбії слухає гімн України, тримаючи руку на серці, і вчить мову

Легіонер дебютанта і невдахи Прем'єр-ліги Миная Шеммі Маємбе розповів про ставлення до нашої країни і расову дискримінацію в Закарпатті

Шеммі Маембе почав вчити українську мову / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Захисник дебютанта Прем'єр-ліги Миная замбієць Шеммі Маємбе розповів, чому тримає руку на серце під час гімну України перед матчами чемпіонату і наскільки добре вивчив мову. Тим часом Мілевський розкрив свої плани після краху Миная: Артем поїде до "Піжона" в Брест.

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"Рука на серці під час гімну? Роблю це свідомо, таким чином проявляю повагу до України та українців. Уже багато розумію з української мови, по трохи вчу, нині можу скласти кілька речень. З расовою дискримінацією в Україні не стикався, хоча було кілька неприємних моментів у побуті", – цитує Маємбе прес-служба Миная

Відзначимо, що 23-річний замбієць провів в цьому сезоні в чемпіонаті України 21 матч. Однак не зумів допомогти команді із Закарпаття зберегти місце в еліті. Чи залишиться Маембе виступати в Першій лізі, поки неясно.

Тим часом чотири матчі Миная підпали під підозруу договірниках. УАФ звернулася до правоохоронних органів про можливість кримінального провадження за підсумками поєдинків команди за останній рік.

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