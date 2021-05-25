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Названа дата суперматча Динамо – Шахтер. Осталось выбрать место

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 16:46
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Новый футбольный сезон в Украине стартует 24 июля матчем за Суперкубок между Динамо и Шахтером, поединок пройдет в Киеве или Одессе
Гранды откроют новый сезон
Гранды откроют новый сезон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий назвал дату старта следующего сезона.

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"На данный момент сформирован проект решения от клубов, который находится на этапе утверждения исполнительным комитетом. Базовая дата начала сезона – 24 июля. Именно тогда состоится матч за Суперкубок Украины. Уже на следующий день, 25 июля, начнется чемпионат.

Где пройдет поединок за Суперкубок? Рассматривается несколько вариантов. В приоритете – Одесса и Киев", – цитирует Дикого сайт fanday.net.

В тренде

Интересно, что новый футбольный сезон в Украине стартует вместе с Олимпийскими играми в Токио. Матч за Суперкубок Динамо – Шахтер пройдет в тот день, когда в Токио будут разыграны первые медали.

Ранее мы писали, что Минай, опустившийся в Первую лигу, получил шанс тут же вернуться в высший дивизион благодаря проблемам с аттестацией, возникшим у ряда команд УПЛ.

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