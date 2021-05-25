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Вот это футбол по-украински! Минай и Милевского могут оставить в Премьер-лиге после вылета

Олег Люлька Олег Люлька
25 мая, 11:04
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Клуб из Закарпатья, опустившийся в Первую лигу, получил шанс тут же вернуться в высший дивизион благодаря проблемам с аттестацией, возникшим у ряда команд УПЛ
Артем Милевский
Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Закарпатский Минай, который по итогам чемпионата Украины-2020/21 занял последнее место и вылетел в Первую лигу, может сохранить прописку в высшем дивизионе.

Об этом сообщил журналист Олег Ящук в своем Instagram.

"Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! Минай – главный фаворит на получение путевки в... УПЛ! Команда из Закарпатья, скорее всего, вернется/останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. Минаю сообщили, что они первые в очереди"

"Спросите почему? Трем нынешним клубам УПЛ пока категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?.."- написал Олег Ящук

Артем Милевский
Артем Милевский / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Отметим, что буквально накануне другой журналист Игорь Цыганык сообщил, что прекратить существование может донецкий Олимпик. Таким образом нельзя исключать, что Минай заменит в УПЛ "олимпийцев".

Напомним, в составе Миная прошлый сезон провел Артем Милевский, который, по словам его агента, еще не расторг контракт с закарпатцами, так как клуб не выполнил еще все обязательства по отношению к игроку.

К Милевскому есть интерес из Беларуси, Кипра и Азербайджана, также не исключено, что он завершит карьеру.

Однако, если в УПЛ останется Минай, то можно допустить и возвращение Артема в этот клуб. Не зря, покидая Ужгород, Милевский заявил: "Не прощаемся".

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