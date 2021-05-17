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Неожиданно! Защитник из Замбии слушает гимн Украины, держа руку на сердце, и учит язык

Елена Павлова Елена Павлова
17 мая, 11:08
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Легионер дебютанта и неудачника Премьер-лиги Миная Шемми Маембе рассказал про отношение к нашей стране и расовую дискриминацию в Закарпатье
Шемми Маембе начал учить украинский язык
Шемми Маембе начал учить украинский язык / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Защитник дебютанта Премьер-лиги Миная замбиец Шемми Маембе рассказал, почему держит руку на сердце во время гимна Украины перед матчами чемпионата и насколько хорошо выучил язык. Тем временем Милевский раскрыл свои планы после краха Миная: Артем уедет к "Пижону" в Брест.

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"Рука на сердце во время гимна? Делаю это сознательно, таким образом проявляю уважение к Украине и украинцам. Уже многое понимаю из украинского языка, по чуть-чуть учу, сейчас могу составить несколько предложений. С расовой дискриминацией в Украине не сталкивался, хотя было несколько неприятных моментов в быту", – цитирует Маембе пресс-служба Миная

Отметим, что 23-летний замбиец провел в этом сезоне в чемпионате Украины 21 матч. Однако не сумел помочь команде из Закарпатья сохранить место в элите. Останется ли Маембе выступать в Первой лиге, пока неясно.

Тем временем четыре матча Миная подпали под подозрениев договорняках. УАФ обратилась к правоохранительным органам о возможности уголовного производства по итогам поединкам команды за последний год.

Смотрите, как Минай играл в чемпионате Украины

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