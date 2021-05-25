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Оце футбол по-українськи! Минай і Мілевського можуть залишити в Прем'єр-лізі після вильоту

Олег Люлька Олег Люлька
25 травня, 11:04
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Клуб із Закарпаття, що опустився в Першу лігу, отримав шанс відразу ж повернутися до найвищого дивізіону завдяки проблемам з атестацією, що виникли у низки команд УПЛ
Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Закарпатський Минай, який за підсумками чемпіонату Україну-2020/21 посів останнє місце і вилетів до Першої ліги, може зберегти прописку у найвищому дивізіоні.

Про це повідомив журналіст Олег Ящук в своєму Instagram.

"Тепер знову можна широко посміхнутися. Це український футбол! Минай – головний фаворит на отримання путівки в... УПЛ! Команда із Закарпаття, радше за все, повернеться/залишиться в еліті. Керівництво клубу вже активно веде діалог з Прем'єр-лігою та прагне скористатися другим шансом. Минаю сповістили, що вони перші в черзі"

"Спитаєте чому? Трьом нинішнім клубам УПЛ поки категорично відмовляють у видачі атестату. Іронія долі?.." – написав Олег Ящук

Артем Мілевський
Артем Мілевський / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай"

Відзначимо, що напередодні інший журналіст Ігор Циганик повідомив, що припинити існування може донецький Олімпік. Отже, не можна виключати, що Минай замінить в УПЛ "олімпійців".

Нагадаємо, в складі Миная минулий сезон провів Артем Мілевський, який, за словами його агента, ще не розірвав контракт із закарпатцями, оскільки клуб не виконав ще всі зобов'язання щодо гравця.

До Мілевського є інтерес з Білорусі, Кіпру й Азербайджану, також не виключено, що він завершить кар'єру.

Однак, якщо в УПЛ залишиться Минай, можна припустити і повернення Артема до цього клубу. Не дарма, залишаючи Ужгород, Мілевський заявив: "Не прощаємося".

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