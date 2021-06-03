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Динамо против Шахтера: названо место первого матча сезона

Олег Люлька Олег Люлька
3 июня, 14:00
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Поединок за Суперкубок Украины, в котором Роберто Де Дзерби дебютирует на посту главного тренера "горняков", состоится 24 июля на поле НСК "Олимпийский"
Динамо vs Шахтер
Динамо vs Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стало известно место проведения матча за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер, который откроет новый футбольный сезон в нашей стране. Гранды УПЛ встретятся 24 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Ранее мы писали, что на проведение Суперкубка также претендовала Одесса.

НСК "Олимпийский"
НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что это будет первый официальный матч Шахтера с Роберто Де Дзерби, на посту главного тренера "горняков" сменившего Луиша Каштру.

Динамо же накануне продлило контракт с Мирчей Луческу – новое соглашение с 75-летним румыном рассчитано до лета 2023-го.

Напомним, в прошлом сезоне Динамо выиграло все внутренние соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Смотрите, как Шахтер и Динамо играли на финише сезона-2020/21

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Динамо Динамо Дин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забитые 51
Пропущеные 19
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П П
3
Заря Заря Зар
26
15
5
6
44
22
22
50
Забитые 44
Пропущеные 22
Разница 22
Результаты последних матчей: В В В П В
4
Колос Колос Кол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забитые 36
Пропущеные 26
Разница 10
Результаты последних матчей: П В Н В Н
5
Ворскла Ворскла Вор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забитые 37
Пропущеные 30
Разница 7
Результаты последних матчей: В Н П П В
6
Десна Десна Дес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забитые 38
Пропущеные 32
Разница 6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
Днепр-1 Днепр-1 Дне
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забитые 36
Пропущеные 38
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П П В Н
8
Львов Львов Льв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забитые 25
Пропущеные 51
Разница -26
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
Александрия Александрия Але
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
10
Рух Рух Рух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забитые 27
Пропущеные 39
Разница -12
Результаты последних матчей: Н В В В Н
11
Мариуполь Мариуполь Мар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забитые 27
Пропущеные 41
Разница -14
Результаты последних матчей: В Н П П Н
12
Ингулец Ингулец Инг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забитые 24
Пропущеные 36
Разница -12
Результаты последних матчей: П В В П Н
13
Олимпик Олимпик Оли
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забитые 28
Пропущеные 48
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П В П
14
Минай Минай Мин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забитые 16
Пропущеные 47
Разница -31
Результаты последних матчей: П П П П В

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