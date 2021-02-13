"Динамо" – "Олімпік": відео онлайн-трансляція матчу

Дивіться, як команда Мірчі Луческу грає свій перший офіційний поєдинок року

У суботу, 13 лютого, відновився чемпіонат України з футболу. Лідер національної першості, "Динамо", на своєму київському стадіоні імені Валерія Лобановського приймає донецький "Олімпік". Початок поєдинку – о 17:00. Дивитися "Динамо" – "Олімпік" онлайн можна на нашому сайті.

ТРАНСЛЯЦІЯ "ДИНАМО" – "ОЛІМПІК"

Реклама

Нагадаємо, що на зборах в ОАЕ і Туреччині команда Мірчі Луческу провела вісім спарингів – здобула чотири перемоги, двічі програла і двічі зіграла внічию. Але є один нюанс – нападники "Динамо" не забили жодного гола на зборах .

"Олімпік" проводив збори в Туреччині, де зіграв 7 контрольних матчів, в яких здобув три перемоги, тричі зіграв внічию і зазнав однієї поразки.

Реклама

Читайте також: Перший млинець Мілевського: "Минай" програв битву аутсайдерів

Цікаво, що саме матчем з "Олімпіком" 21 серпня Луческу дебютував на посаді головного тренера "Динамо". Тоді кияни виявилися сильнішими – 4:1.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама