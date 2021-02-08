Луческу в паніці! Нападники "Динамо" не забили жодного гола на зборах

Нападники київського "Динамо" за два тренувальні збори в ОАЕ і Туреччині не забили жодного гола. Мірча Луческу випробував в нападі чотирьох різних гравців – Артема Бєсєдіна, Владислава Супрягу, Владислава Ваната і Назарія Русина, проте ніхто з них не зміг записати на свій рахунок хоча б один результативний удар.

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Всього під час зимової паузи кияни провели вісім спарингів – здобули чотири перемоги, двічі програли і двічі зіграли внічию.

Більше всіх на зборах відіграв Бєсєдін – майже чотири матчі (348 хвилин), трохи менше грав Супряга (311 хвилин), трохи більше матчу відіграв молодий Ванат (107), який записав на свій рахунок асист, а Русину отримав лише 40 хвилин на збори, повідомляє Динамоманія.

Не дивно, що не вщухають чутки про пошуки киянами нападника. Раніше ми писали, що "Динамо" запропонувало 9 мільйонів євро за форварда "Хатайспора" Аарона Бупендзу, але отримало відмову.

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