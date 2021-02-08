"Динамо" розгромило БАТЕ в останньому спарингу збору в Туреччині

Кияни в понеділок повертаються на батьківщину після гольової феєрії в понеділок

Сьогодні лідер чемпіонату України завершив другий тренувальний збір – в Туреччині. В останньому контрольному матчі кияни видали результативний поєдинок з білоруським БАТЕ і в підсумку перемогли з рахунком 5:2. Наш сайт вів онлайн "Динамо" – БАТЕ.

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Гольовими виявилися відрізки на початку і в кінці зустрічі. Вже на 24-й хвилині підопічні Мірчі Луческу вели 3:0. М'ячі забивали Циганков і уругваєць де Пена, а ще раз білорус Копитович відправив "снаряд" у свої ворота.

А з 78-ї по 88-у хвилину суперники відмітились ще чотири рази! В української команди голами відзначилися датчанин Міккель Дуелунд і люксембуржец Жерсон Родрігес, у клубу з Борисова – Умаров і Сорока. Причому, перший м'яч білоруси забили зі штрафного після невпевнених дій 19-річного Руслана Нещерета, а другий пропустив його ровесник Валентин Моргун, ледь вийшовши на поле.

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Нагадаємо, "біло-блакитні" обіграли також "Шкендію" з Північної Македонії і тбіліське "Динамо" (по 1:0) й поступилися болгарському "Лудогорца" (1:2). ще "Динамо" втратило перемогу над софійським ЦСКА, не реалізувавши один з двох пенальті. Тепер у субботу в чемпіонаті України хлопці Луческу зіграють проти "Олімпіка", а через п'ять днів – з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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Згадаймо, як "Динамо" перемагало "Маріуполь" у чемпіонаті України:

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