"Динамо" разгромило БАТЭ в последнем спарринге сбора в Турции

Киевляне в понедельник возвращаются на родину после голевой феерии в понедельник

Сегодня лидер чемпионата Украины завершил второй тренировочный сбор – в Турции. В последнем контрольном матче киевляне выдали результативный поединок с белорусским БАТЭ и в итоге победили со счетом 5:2. Наш сайт вел онлайн "Динамо" – БАТЭ.

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Голевыми оказались отрезки в начале и в концовке встречи. Уже на 24-й минуте подопечные Мирчи Луческу вели 3:0. Мячи забивали Цыганков и уругваец де Пена, а еще раз белорус Копытович отправил "снаряд" в свои ворота.

А с 78-й по 88-ю минуту соперники отличились еще четыре раза! У украинской команды голами отметились датчанин Миккель Дуэлунд и люксембуржец Жерсон Родригес, у клуба из Борисова – Умаров и Сорока. Причем, первый мяч белорусы забили со штрафного после неуверенных действий 19-летнего Руслана Нещерета, а второй пропустил его ровесник Валентин Моргун, едва выйдя на поле.

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Напомним, "бело-голубые" обыграли также "Шкендию" из Северной Македонии и тбилисское "Динамо" (по 1:0) и уступили болгарскому "Лудогорцу" (1:2). Еще "Динамо" упустило победу над софийским ЦСКА, не реализовав один из двух пенальти. Теперь в субботу в чемпионате Украины парни Луческу сыграют против "Олимпика", а через пять дней – с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

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Вспомним, как "Динамо" побеждало "Мариуполь" в чемпионате Украины:

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