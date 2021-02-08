"Динамо" – БАТЕ: онлайн контрольного матчу киян в Туреччині

Сьогодні київське "Динамо" проводить останній товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині. Суперник – добре відомий за виступами в Лізі чемпіонів і Лізі Європи білоруський БАТЕ. Ранній початок (10:10) обумовлений тим, що підопічні Мірчі Луческу в понеділок же повертаються на батьківщину. Наш сайт веде онлайн зустрічі з коментарями та мультимедіа.

"Динамо" – БАТЕ

Читати онлайн трансляцію можна за цим посиланням.

73’ Заміна 72’ Заміна 71’ 69’ 68’ Заміна 67’ 65’ 62’ Заміна 59’ 57’ Заміна 54’ 52’ 51’ 49’ 47’ Заміна Початок другого тайму Перерва 44’ 41’ 39’ 36’ 35’ 33’ 30’ 29’ 27’ 25’ 24’ Автогол 23’ 21’ Заміна 20’ Гол 19’ 18’ 16’ Жовта картка 15’ 12’ 11’ 8’ 7’ Гол 5’ 4’ 1’ Початок матчу

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Поки що "біло-блакитні" не вражають результатами в спарингах. У суботу вони ледь обіграли "Шкендію" з Північної Македонії. Успіх київському клубу приніс Богдан Леднєв, який в кінцівці замінив найдорожчого українського гравця – Віктора Циганкова.

"Динамо" – "Шкендія-79" – 1:0

Гол: Леднєв, 85

Склад "Динамо": Нещерет (Бойко, 46), Кендзьора (Караваєв, 61), Попов (Сирота, 77), Забарний, Миколенко (Сідклей, 77), Сидорчук (Шепелєв, 61), Буяльський, Шапаренко (Андрієвський, 61), Циганков (Леднєв, 77), Родрігес (де Пена, 61), Бесєдін (Супряга, 61).

Раніше контрольний матч киян з болгарами завершився внічию 2:2. "Динамо" втратило перемогу над софійським ЦСКА, не реалізувавши один з двох пенальті. Також лідер УПЛ поступився болгарському "Лудогорцу" і взяв гору над тбіліським "Динамо" (1:0).

Далі команду Мірчі Луческу вже чекають офіційні зустрічі: 13 лютого в чемпіонаті України проти "Олімпіка", а через п'ять днів – з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Тим часом, Селезньов заінтригував першим фото після вигнання з "Колоса".

Згадаймо, як "Динамо" перемагало "Ференцварош" у Лізі чемпіонів:

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