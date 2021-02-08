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Луческу в панике! Нападающие "Динамо" не забили ни одного гола на сборах

8 февраля, 17:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Атакующая линия киевлян не может похвастаться результативностью

Нападающие киевского "Динамо" за два тренировочных сбора в ОАЭ и Турции не забили ни единого гола. Мирча Луческу опробовал в нападении четырех разных игроков – Артема Беседина, Владислава Супрягу, Владислава Ваната и Назария Русина, однако никто из них не смог записать на свой счет хотя бы один результативный удар.

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Всего во время зимней паузы киевляне провели восемь спаррингов – одержали четыре победы, дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Больше всех на сборах отыграл Беседин – почти четыре матча (348 минут), чуть меньше играл Супряга (311 минут), немного более матча отыграл молодой Ванат (107), записавший на свой счет ассист, а Русину предоставили всего 40 минут на сборах, сообщает Динамомания.

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Неудивительно, что не утихают слухи о поисках киевлянами нападающего. Ранее мы писали, что "Динамо" предложило 9 миллионов евро за форварда "Хатайспора" Аарона Бупендзу, но получило отказ.

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Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов:

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Динамо Киев Артем Беседин Владислав Супряга Назарий Русин Владислав Ванат

Источник: Сегодня|Спорт

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