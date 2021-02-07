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Из "Динамо" уходит игрок, принесший последний трофей до Луческу

7 февраля, 17:12

Олег Люлька Олег Люлька

В польской "Легии" ждут центрального защитника киевлян Артема Шабанова, способного сыграть и слева в обороне

Варшавская "Легия" близка к аренде центрального защитника "Динамо" Артема Шабанова, которому при Мирче Луческу не так часто достается игровое время в составе "бело-синих".

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Об этом сообщает Legia.Net.

Напомним, ранее Шабанова сватали в "Зарю", но, по неофициальным данным, киевляне отказались отдавать игрока в аренду, настаивая на полноценном трансфере, на который луганчане не согласились.

Позже сообщалось, что Шабанов мог перебраться в чемпионат Казахстана, но там ахнули от аппетитов украинского футболиста, якобы хотевшего получать 40 тысяч долларов в месяц.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

И вот – вариант с "Легией", занимающей второе место в нынешнем чемпионате Польши. По данным источника, речь идет об аренде 28-летнего центрбека, способного сыграть и слева в обороне, на полгода.

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Между тем контракт Шабанова с "Динамо", по данным Transfermarkt, истекает 31 декабря 2021 года.

Напомним, именно пенальти, реализованное Шабановым, принесло "Динамо" единственный трофей при предыдущем тренере Алексее Михайличенко – Кубок Украины-2020.

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Как рассказывал Шабанов, свой 11-метровый в ворота "Ворсклы" он реализовал с закрытыми глазами.

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Динамо Киев чемпионат Польши Легия Артем Шабанов
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