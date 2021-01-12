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Казахи ахнули, узнав аппетиты игрока Динамо". Хотел двукратного увеличения зарплаты

12 января, 18:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский защитник зимой мог сменить клуб

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов во время зимнего трансферного окна мог перебраться в чемпионат Казахстана, но переход сорвался из-за непомерных аппетитов украинского футболиста. По информации Telegram-канала Динамо Киев Inside, Шабанов хотел зарабатывать в два раза больше, чем в Киеве, а именно 40 тысяч долларов в месяц.

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"По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер. Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, проведшего 2 матча с начала сезона. Для того чтобы заманить подобного уровня игрока из ЛЧ в Казахстан, требуется двукратное повышение жалования как минимум. А платить 40К $ в месяц даже казахи не смогут", – сообщил источник.

Шабанов, которого transfermarkt оценивает в 2,2 миллиона евро, при Луческу отыграл всего два поединка – по одному в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Хотя еще в прошлом сезоне Артем был одним из самых востребованных игроков в составе киевлян, отыграв 35 матчей во всех турнирах.

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Смотрите, как "Динамо" играло против "Ференцвароша":

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Динамо Киев чемпионат Казахстана Артем Шабанов

Источник: Сегодня|Спорт

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